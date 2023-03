Exposition L’art préhistorique : De l’Atlantique à la Méditerranée Musée d’Aquitaine, 13 mai 2023, Bordeaux.

Exposition L’art préhistorique : De l’Atlantique à la Méditerranée Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’Aquitaine Entrée libre

Tout juste ouverte avant la Nuit des musées, découvrez notre nouvelle grande exposition temporaire ! Vous y découvrirez un nombre exceptionnel d’objets préhistoriques, certains inédits et d’autres rarement montrés au public français. A quoi servait l’art à la Préhistoire ? Qui l’a fait ? Et est-ce vraiment de l’art ? Les nouvelles méthodes d’études et de restitution, comme les fac-similés ou la 3D, permettent aujourd’hui de représenter fidèlement les objets et de proposer des comparaisons entre art pariétal, rupestre et mobilier.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Musée de patrimoine et musée de civilisation, il interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines. A travers ses prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire et ethnographie, le musée d’Aquitaine présente sur 5000m2, l’histoire de Bordeaux et de sa région. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Chevaux et bisons (Ekainberri, Zestoa, Gipuzkoa) © Ekainberri – Arazi Aranzadi UTE