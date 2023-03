Taille ton silex Musée d’Aquitaine, 13 mai 2023, Bordeaux.

Taille ton silex Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’Aquitaine Entrée libre, en continu

La nouvelle exposition « L’art préhistorique. De l’Atlantique à la Méditerranée » va vous donner envie, petits et grands, de vous mettre dans la peau des hommes préhistoriques et de faire comme eux…

Besoin d’un outil ? Regardez les démontrations de taille de silex et ensuite, essayez vous-même. Pas si facile !

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Musée de patrimoine et musée de civilisation, il interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines. A travers ses prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire et ethnographie, le musée d’Aquitaine présente sur 5000m2, l’histoire de Bordeaux et de sa région. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Chevaux et bisons (Ekainberri, Zestoa, Gipuzkoa) © Ekainberri – Arazi Aranzadi UTE