Jeudi midi : L’art rupestre australien Musée d’Angoulême Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Jeudi midi : L’art rupestre australien Musée d’Angoulême Angoulême, 21 décembre 2023, Angoulême. Angoulême Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 12:15:00

fin : 2023-12-21 13:00:00 Jeudi midi : L’art rupestre australien.

Jeudi midi : L’art rupestre australien EUR.

Musée d’Angoulême Rue Corneille

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Code postal 16000 Lieu Musée d'Angoulême Adresse Musée d'Angoulême Rue Corneille Square Girard II Ville Angoulême Departement Charente Lieu Ville Musée d'Angoulême Angoulême Latitude 45.648934 Longitude 0.152333 latitude longitude 45.648934;0.152333

Musée d'Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/