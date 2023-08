Exposition : « Ernest Ballot : d’Angoulême à …Indianapolis! » Musée d’Angoulême Angoulême, 15 septembre 2023, Angoulême.

Exposition : « Ernest Ballot : d’Angoulême à …Indianapolis! » 15 – 17 septembre Musée d’Angoulême Gratuit. Entrée libre.

Ernest Ballot : « D’Angoulême à Indianapolis ! » :

Ernest Ballot, l’un des plus illustres industriels ayant marqué l’histoire de la mécanique et de l’automobile, est né et inhumé à Angoulême. Cette exposition présente l’histoire hors du commun de cet Angoumoisin réputé, qui a fait briller les couleurs de la France à travers des documents originaux, des photos d’époque, d’autres pièces rares et de véritables œuvres d’art.

Né en 1870, engagé volontaire aux équipages de la flotte à la mairie d’Angoulême (alors qu’il n’avait pas 17 ans), il y apprend la mécanique et quitte la marine avec le titre de mécanicien. Dès 1905, il construit des moteurs pour différentes marques de motos et d’automobiles, ainsi que des moteurs pour l’industrie, la marine et l’aviation. En 1919, il saisit l’opportunité d’entrer dans le monde de la construction automobile par la grande porte : celle du sport automobile. Quatre mois plus tard, quatre voitures prendront le bateau pour effectuer leurs premiers tours de roue à Indianapolis et se révéleront être les voitures les plus rapides du monde ! Tout au long des années 1920, il développe une gamme d’automobiles avec le slogan « Celle qu’on ne discute pas… ». Décédé à Paris en 1937, il a souhaité être inhumé dans la sépulture familiale au cimetière de Bardines.

Pendant toute la durée de l’exposition, vous pourrez également découvrir la Sigma de Georges Guynemer à moteur Ballot, prêtée par le musée national de la voiture – château de Compiègne.

Musée d’Angoulême Rue Corneille, square Girard II, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 95 79 88 http://www.musee-angouleme.fr https://www.facebook.com/angoulememusee?fref=ts;https://twitter.com/musee_angouleme Le musée d’Angoulême, installé dans l’ancien évêché d’Angoulême (XIIe-XXIe siècles), a été rénové entre 2005 et 2008. Il abrite des collections géologiques, paléontologiques et archéologiques de premier plan, des collections extra-européennes (Afrique, Océanie) particulièrement intéressantes et un fonds Beaux-Arts, qui sont exceptionnellement en libre accès pour les Journées européennes du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©DR