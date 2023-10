Exposition : Paysages Musée d’anatomie du Neubourg Le Neubourg, 13 mai 2023, Le Neubourg.

PAYSAGES

Exposition des travaux des élèves de La grande échelle

Regard porté sur un morceau de pays, une ligne d’horizon, un imaginaire, le paysage révèle le rapport que nous portons à la nature et à notre environnement. Abordant des sujets comme ceux de la nature dans l’architecture, les aires de jeux, le paysage vertical ou prenant la forme de paysages-puzzles pour faire référence aux pièces clastiques du musée d’Anatomie, les élèves de La grande échelle proposent leur regard sur ce genre artistique. En céramique, arts plastiques et gravure, des élèves de tous âges présentent le fruit de leurs recherches personnelles qu’elles soient d’ordre réaliste, imaginaire ou poétique.

Musée d’anatomie du Neubourg 54 avenue de la libération, 27110 Le Neubourg Le Neubourg 27110 Eure Normandie 02 32 35 93 95 Le Musée d’Anatomie du Neubourg est un lieu unique au monde et un patrimoine local. Il regroupe la plus grande collection de modèles d’anatomies humaines, animales et végétales en papier mâché du génial Docteur Louis Thomas Jérôme Auzoux. Il a inventé au début du 19 ème siècle un formidable outil pédagogique pour les facultés de médecine du monde entier qui s’est développé pendant plus de 150 ans ! A découvrir ou à revoir absolument ! Parking devant le Musée et grand parking derrière ( situé à l’entrée du Pôle Médiathèque et Université Populaire)

