La Claparède Découvrez les statues-menhirs et le patrimoine local Musée Damien Bec La Claparède, 16 septembre 2023, La Claparède. Découvrez les statues-menhirs et le patrimoine local 16 et 17 septembre Musée Damien Bec Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir les statues-menhir et les objets de patrimoine de ce musée. Musée Damien Bec Saint-Crépin, 12380 Laval Roqueceziere La Claparède 12380 Aveyron Occitanie Musée d’art et de traditions populaires (4 salles d’exposition).

Salle des statues-menhirs, salle outils artisanaux, salle ustensiles XIXe siècle, lou cantou (cuisine de ferme à l’ancienne). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

