Concert Chant & Harpe Musée d’Allard Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Concert Chant & Harpe Musée d’Allard, 13 mai 2023, Montbrison. Concert Chant & Harpe Samedi 13 mai, 21h00 Musée d’Allard Entrée libre La soprano Marjolaine Houlès et la harpiste Flora Francescut mêlent leur passion pour la musique avec leur amour pour la nature à travers le répertoire de la musique française. Musée d’Allard 13 bd de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-montbrison.fr http://www.facebook.com/museeallard Le musée d’Allard est l’un des plus anciens musées de sciences naturelles du département de la Loire. Musée encyclopédique, il présente ses collections sur quatre niveaux. Le musée se situe au cœur de la ville, sur le boulevard conduisant au jardin. De nombreuses places de parking sont proches de l’entrée ainsi que les arrêts de bus desservant la commune. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Duo Florilène

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Musée d'Allard Adresse 13 bd de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Montbrison Departement Loire Lieu Ville Musée d'Allard Montbrison

Musée d'Allard Montbrison Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrison/

Concert Chant & Harpe Musée d’Allard 2023-05-13 was last modified: by Concert Chant & Harpe Musée d’Allard Musée d'Allard 13 mai 2023 Montbrison Musée d'Allard Montbrison

Montbrison Loire