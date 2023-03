Visites flash du Musée Curie Musée Curie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visites flash du Musée Curie Musée Curie, 13 mai 2023, Paris. Visites flash du Musée Curie Samedi 13 mai, 17h00 Musée Curie Participation libre Suivez l’une ou l’autre de nos visites flash, des visites guidées très courtes de 5 à 10 minutes organisées en impromptu. Que ce soit sur une fiche de laboratoire de Marie et Pierre Curie surnommée la « fiche radioactive », sur des affiches de prévention du cancer, des oeuvres du street-artiste C215, une affiche publicitaire pour une marque de cosmétiques au radium, des portraits photographiques de la famille signés Henri Manuel, ou encore le télégramme d’une comtesse de la Belle époque… explorez, décryptez, de façon originale, des archives ou des documents iconographiques exposés au musée ! Musée Curie 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 56 24 55 33 http://www.musee.curie.fr http://www.facebook.com/lemuseecurie Situé dans l’ancien Institut du Radium, dans le laboratoire où Marie Curie a travaillé les vingt dernières années de sa vie de 1914 à 1934. Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 Sacha Lenormand/Musée Curie

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée Curie Adresse 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Musée Curie Paris

Évènements liés

Musée Curie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visites flash du Musée Curie Musée Curie 2023-05-13 was last modified: by Visites flash du Musée Curie Musée Curie Musée Curie 13 mai 2023 Musée Curie Paris Paris

Paris Paris