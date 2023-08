Visite libre du musée Crozatier Musée Crozatier Le Puy-en-Velay, 16 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Visite libre du musée Crozatier 16 et 17 septembre Musée Crozatier Entrée libre – Attention, pour des raisons de sécurité, une attente pour accéder à l’exposition est à prévoir.

Les 16 et 17 septembre, le musée Crozatier vous dévoile ses collections riches et variées dans ses différentes galeries (historique, beaux arts, sciences et techniques).

Profitez de ces deux dernières journées pour découvrir ou redécouvrir l’exposition événement : Autoportraits. De Cézanne à Van Gogh. Collections du musée d’Orsay et des musées Auvergne-Rhône-Alpes.

Sans oublier l’exposition Dentelles du Puy ? du cliché à la modernité.

Musée Crozatier 2, rue Antoine Martin, 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 06 62 40 http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr http://www.facebook.com/museecrozatierpatrimoine Le musée Crozatier, c’est 4 musées en 1 : archéologie, artisanat du Velay, beaux-arts et sciences. Le musée Crozatier, rénové en 2018, propose quatre galeries d’exposition : – la galerie historique : de la Préhistoire à la Renaissance en Haute-Loire, – la galerie du Velay : des œuvres liées à la Vierge noire, à la dentelle, aux bijoux, – la galerie des beaux-arts : des peintures et sculptures du 15e jusqu’à l’aube du 20e siècle, – la galerie des sciences : des fossiles, des minéraux, des animaux naturalisés et des engrenages. Venez admirer des œuvres rares et émouvantes, comprendre les paysages marqués par le volcanisme, vous mesurer aux siècles et aux millénaires pour partager des émotions en famille. Des films, des jeux, des maquettes, accessibles à tous, permettent d’apprendre tout en s’amusant pour poser un regard différent sur les collections. Parkings (payants) : rues avoisinantes, parking Michelet (à 500 m), parking en surface et souterrain du Breuil (à 500 m)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Service patrimoine Agglomération du Puy-en-Velay