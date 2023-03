Autoportraits. De Cézanne à Van Gogh. Collections du musée d’Orsay et des musées Auvergne-Rhône-Alpes Musée Crozatier Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Autoportraits. De Cézanne à Van Gogh. Collections du musée d’Orsay et des musées Auvergne-Rhône-Alpes Musée Crozatier, 13 mai 2023, Le Puy-en-Velay. Autoportraits. De Cézanne à Van Gogh. Collections du musée d’Orsay et des musées Auvergne-Rhône-Alpes Samedi 13 mai, 19h00 Musée Crozatier Entrée libre – Attention, pour des raisons de sécurité, une attente pour accéder à l’exposition est à prévoir Venez découvrir lors de cette soirée l’exposition événement Autoportraits. De Cézanne à Van Gogh, en partenariat avec le musée d’Orsay.

Cette exposition invite à découvrir un siècle de création effervescente en abordant les principaux mouvements des années 1830 à 1920, de l’académisme au fauvisme, en passant par l’impressionnisme et le symbolisme.

Parmi les artistes les plus connus se remarquent Gustave Courbet, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Claude Monet, Vincent Van Gogh…

D'autres trésors vous attendent dans les galeries d'archéologie, de beaux-arts et de sciences ainsi que dans le nouvel espace consacré aux dentelles du Puy.

Le musée Crozatier, c'est 4 musées en 1 : archéologie, artisanat du Velay, beaux-arts et sciences. Le musée Crozatier, rénové en 2018, propose quatre galeries d'exposition : – la galerie historique : de la Préhistoire à la Renaissance en Haute-Loire, – la galerie du Velay : des œuvres liées à la Vierge noire, à la dentelle, aux bijoux, – la galerie des beaux-arts : des peintures et sculptures du 15e jusqu'à l'aube du 20e siècle, – la galerie des sciences : des fossiles, des minéraux, des animaux naturalisés et des engrenages. Venez admirer des œuvres rares et émouvantes, comprendre les paysages marqués par le volcanisme, vous mesurer aux siècles et aux millénaires pour partager des émotions en famille. Des films, des jeux, des maquettes, accessibles à tous, permettent d'apprendre tout en s'amusant pour poser un regard différent sur les collections.

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

