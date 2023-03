L’age d’or. Paradis, utopies et rêves de bonheur : de Brueghel à Signac Musée Courbet, 24 juin 2023, Ornans .

2023-06-24 10:00:00 – 2023-10-01 18:00:00

Le mythe de l’âge d’or, tel qu’il fut relaté par Hésiode et Ovide durant l’Antiquité, est certainement le mythe antique le plus repris. Il raconte ce moment suspendu d’un paradis originel, à l’aube de l’humanité, quand les êtres humains vivaient encore en parfaite harmonie avec les dieux et la nature, en paix avec eux-mêmes, dans une nature bienfaisante et abondante.

Ce rêve de bonheur s’incarnera différemment selon les époques et les sociétés. Au XIXe siècle, ce récit connait une véritable réappropriation. Il y revêt cependant un nouveau visage, ouvrant une nouvelle tradition de figuration dans laquelle se mêle les traces du passé et les attentes d’un jour nouveau d’une société en pleine mutation.

A travers 70 œuvres prêtées, cette exposition vise à appréhender la revitalisation et la popularité de ce mythe dans les arts au XIXe siècle jusqu’au tournant du XXe siècle (Ingres, Courbet, Signac, Matisse, Derain, etc.), au regard d’œuvres majeures du passé ayant déterminé les dispositifs visuels et les attributs figuratifs de ce récit (Vasari, Brueghel, Zucchi, etc.).

Cette exposition bénéficie du soutien exceptionnel de l’Etablissement public du musée d’Orsay – Valéry Giscard d’Estaing.

