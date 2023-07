Visite décalée « Hubert Davant et les secrets de Gustave » Musée Courbet Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Après Jouffroy d’Abbans, Hubert nous transporte sur les traces des secrets de Gustave Courbet avec sa verve décalée et son humour intrépide, sa passion communicative et intacte des illustres de notre territoire. Un moment à ne pas manquer, où l’Histoire peut devenir rires.

Avec la Compagnie la Gouaille : Hubert Davant, l'homme de jadis et Fabienne Moisy, stagiaire en option. Musée Courbet 1 place Robert Fernier 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 86 22 88 http://www.musee-courbet.doubs.fr Le musée Courbet, à Ornans, a ouvert ses portes au public le 2 juillet 2011, après trois ans de travaux. Une surface quadruplée, une scénographie résolument moderne, une ouverture sur les paysages qui ont tant inspiré le maître du Réalisme. Ce musée rend hommage à l'enfant du pays. Il s'inscrit dans le vaste projet « Pays de Courbet, pays d'artiste » porté par le département du Doubs.

