Balade contée – Vitrines contées Musée Courbet Ornans, 16 septembre 2023, Ornans.

Balade contée – Vitrines contées Samedi 16 septembre, 11h00, 17h00 Musée Courbet

Vitrines Contées est une création mêlant dessin sur vitres et contes. Quatre comédiens dont une illustratrice vous invitent à les suivre pour vous raconter l’histoire d’un village, d’une forêt depuis longtemps disparue, d’une droguerie dans laquelle on trouve tous les objets dont on ne connaît pas le nom…

Le rendez-vous a lieu devant le musée à 10h50 et à 16h50. La balade se terminera à l’atelier Courbet, 14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (Ornans). Cet événement est organisé avec le collectif Freed From Desire : Gaëtan Carret (conteur), Anne-Claire Jullien (conteuse et dessinatrice), Chloé Marguerie (conteuse) et Rémi Lapouble (conteur).

Musée Courbet 1 place Robert Fernier 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 86 22 88 http://www.musee-courbet.doubs.fr [{« type »: « email », « value »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 86 22 88 »}] Le musée Courbet, à Ornans, a ouvert ses portes au public le 2 juillet 2011, après trois ans de travaux. Une surface quadruplée, une scénographie résolument moderne, une ouverture sur les paysages qui ont tant inspiré le maître du Réalisme. Ce musée rend hommage à l’enfant du pays. Il s’inscrit dans le vaste projet « Pays de Courbet, pays d’artiste » porté par le département du Doubs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Freed From Desire