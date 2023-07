Exposition « L’Âge d’or » au musée Courbet Musée Courbet Ornans, 16 septembre 2023, Ornans.

Exposition « L’Âge d’or » au musée Courbet 16 et 17 septembre Musée Courbet Entrée libre

À travers 70 oeuvres prêtées, cette exposition vise à appréhender la revitalisation et la popularité du mythe de l’âge d’or dans les arts au XIXe siècle jusqu’au tournant du XXe siècle (Ingres, Courbet, Signac, Matisse, Derain, etc.), au regard d’œuvres majeures du passé ayant déterminé les dispositifs visuels et les attributs figuratifs de ce récit (Vasari, Brueghel, Zucchi, etc.).

Cette exposition bénéficie du soutien exceptionnel de l’Établissement public du musée d’Orsay – Valéry Giscard d’Estaing.

Le musée Courbet, à Ornans, a ouvert ses portes au public le 2 juillet 2011, après trois ans de travaux. Une surface quadruplée, une scénographie résolument moderne, une ouverture sur les paysages qui ont tant inspiré le maître du Réalisme. Ce musée rend hommage à l'enfant du pays. Il s'inscrit dans le vaste projet « Pays de Courbet, pays d'artiste » porté par le département du Doubs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

