Visite guidée : à la découverte de la manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830) Musée connaissance du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche Visite guidée : à la découverte de la manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830) Musée connaissance du Cotentin, 16 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin. Visite guidée : à la découverte de la manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830) 16 et 17 septembre Musée connaissance du Cotentin 2€, gratuit <18 ans. Accueillis par les bénévoles de l’association qui animent ce lieu de mémoire du Cotentin, les visiteurs, grâce à des visites commentées apprendront que la village de La Glacerie abrita jadis une prestigieuse industrie qui prit son essor sous le règne de Louis XIV. Le travail du verre dans la région étant attesté dès le XIVe siècle.

Créée en 1667, la Manufacture royale des glaces à miroirs qui a fermé ses portes en 1830, réalisera les 357 miroirs de la galerie des glaces du château de Versailles. Faisant dire à Colbert : « Nos glaces sont maintenant plus parfaites que celles de Venise ». Musée connaissance du Cotentin 25 rue du Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50470 La Glacerie Manche Normandie 02 33 20 33 33 http://museeconnaissanceducotentin.com Ce musée est installé dans une ancienne ferme du XVIII ème siècle située à environ 1km du Village de la Verrerie, site de l’ancienne Manufacture des Glaces à miroirs de Tourlaville.

Des souvenirs de cette industrie qui fournit les glaces de la Galerie des Glaces du Château de Versailles ainsi que de nombreux témoignages de la vie artisanale et agricole du Cotentin y sont présentés. Parking à proximité, musée situé au sein du hameau Luce. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Musée Connaissance du Cotentin Détails Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Musée connaissance du Cotentin Adresse 25 rue du Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Ville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée connaissance du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Musée connaissance du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Visite guidée : à la découverte de la manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830) Musée connaissance du Cotentin 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée : à la découverte de la manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830) Musée connaissance du Cotentin Musée connaissance du Cotentin 16 septembre 2023 Musée connaissance du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche