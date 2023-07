Exposition de la « Banksy Modeste Collection » Musée Compa, le musée de l’Agriculture Mainvilliers, 16 septembre 2023, Mainvilliers.

Exposition de la « Banksy Modeste Collection » 16 et 17 septembre Musée Compa, le musée de l’Agriculture

Une exposition d’un collectionneur autour de l’artiste internationalement connu, Banksy, réunit du samedi 9 au dimanche 24 septembre, plus de 280 œuvres et objets au Compa, le musée de l’agriculture à Chartres. Dédié au monde rural, le musée accueille ainsi le street art, un courant artistique résolument urbain, et prolonge sa mission d’interroger les enjeux actuels avec cet artiste engagé.

Chartres est la huitième ville à accueillir ce projet et déjà plus de 100 000 visiteurs sont venus à la rencontre de cette exposition, avec plus de 280 objets et œuvres de Banksy. La collection comporte des affiches, pochettes de disques, autocollants, sérigraphies, pochoirs, stickers, livres et photos rassemblés dans la « Banksy Modeste Collection ».

Musée Compa, le musée de l’Agriculture Pont de Mainvilliers, 28000 Chartres Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 84 15 00 http://www.lecompa.fr Après 25 années d’ouverture et plus d’un million de visiteurs ayant déjà franchi ses portes, le Conservatoire de l’agriculture, 1er musée d’agriculture de France, installé dans une magnifique rotonde à architecture métallique datant de 1905, a rouvert aux publics en mai 2016 et présente 3 000 m² d’expositions entièrement redessinées, de nouveaux espaces dédiés au jeune public, des dispositifs muséographiques originaux, de nombreuses et nouvelles pièces de collection (ethnographiques et artistiques) jamais montrées.

Un COMPA tout neuf pour s’amuser, s’émerveiller et comprendre en interagissant.

Il se déploie autour de nouveaux espaces :

• Les Champs : une grande nef d’exposition où se déploie la parade des outils et des machines agricoles qui retrace les grandes opérations agricoles au fil des saisons (labours, semailles, récoltes) et d’une grande chronologie de l’agriculture et de la motorisation.

• L’Almanach : en 12 épisodes, à la manière d’un grand cabinet de curiosités hétéroclite, les hommes et les objets (plus de 250 pièces de collection, rarement ou jamais présentées) sont appelés à témoigner et à raconter, chacun à leur façon, la longue et belle histoire du monde rural avec ses traditions et ses mutations.

• L’Album : au sein d’un grand spectacle immersif, un film des jours et des travaux agricoles se déroule tandis que les images et les représentations du paysan sont interrogées.

• L’Atlas : un espace pour comprendre et jouer avec l’agriculture mondiale alors qu’elle est aujourd’hui confrontée à un redoutable défi : nourrir 9 milliards d’hommes en 2050 !

Contempler, toucher, manipuler… et bien d’autres découvertes !

Une large place est aujourd’hui consacrée à l’audiovisuel, au multimédia et à la manipulation. Enrichie de ces dispositifs, la visite donne de nouvelles clefs de compréhension des collections et s’adapte à tous les publics, des plus jeunes aux passionnés. Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Visuel d’après Banksy by Béru et Luna