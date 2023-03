Ateliers Musée Cognacq-Jay Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ateliers Musée Cognacq-Jay, 13 mai 2023, Paris. Ateliers Samedi 13 mai, 18h00, 19h00 Musée Cognacq-Jay Gratuit sur inscription obligatoire sur place 30 minutes avant le début de chaque séance dans la limite des places disponibles. Durée : 45 minutes Découvrez les collections du Musée Cognacq-Jay en dessinant en famille ! Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris Paris 75003 Paris Île-de-France 01 40 27 07 21 http://www.museecognacqjay.paris.fr Inauguré en 1929, le musée Cognacq-Jay conserve la collection d’œuvres d’art réunie et léguée à la Ville de Paris par Ernest Cognacq (1839-1928), fondateur des Grands magasins de la Samaritaine. Comme beaucoup de riches amateurs de son époque, Ernest Cognacq vouait une admiration particulière à l’art du XVIIIe siècle qui était redevenu depuis le Second Empire l’expression même de l’élégance et du raffinement. Selon sa volonté, le musée, qui ouvrit après sa mort, reçut son nom ainsi que celui de sa femme, Marie-Louise Jay. Il fut d’abord installé dans un bâtiment contigu à « la Samaritaine de luxe », annexe de son magasin au nº25 du boulevard des Capucines. La fermeture de ce magasin en 1974, puis la vente des immeubles, ont conduit au transfert de la collection comprenant de grands noms tels Boucher, Fragonard, Tiepolo, Chardin, Houdon ou Canaletto. C’est l’hôtel Donon, au cœur du Marais, rare exemple d’une maison de ville de la fin du XVIe siècle, qui fut choisi pour l’accueillir en 1990. En 2014, la muséographie du musée a été entièrement revue avec la collaboration étroite du couturier français Christian Lacroix, offrant un regard plus contemporain sur ce goût du XVIIIe siècle cher à Ernest Cognacq. Métro : Saint-Paul, Chemin-Vert, Rambuteau / Bus : 29, 69, 76, 96 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:45:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:45:00+02:00 © Musée Cognacq-Jay

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée Cognacq-Jay Adresse 8 rue Elzévir 75003 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Musée Cognacq-Jay Paris

Musée Cognacq-Jay Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers Musée Cognacq-Jay 2023-05-13 was last modified: by Ateliers Musée Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay 13 mai 2023 Musée Cognacq-Jay Paris Paris

Paris Paris