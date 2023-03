[Rendez-vous d’Exception] Ciselure et céramique au Musée Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay, 28 mars 2023, Paris.

[Rendez-vous d’Exception] Ciselure et céramique au Musée Cognacq-Jay 28 mars et 2 avril Musée Cognacq-Jay

À l’occasion des Rendez-Vous d’Exception, le musée Cognacq-Jay met en lumière deux savoir-faire séculaires : la Ciselure et la Céramique, présentes dans les collections au travers de pièces emblématiques.

Ces rencontres guidées par un artisan d’art et une conférencière du musée exploreront sous un angle inédit les œuvres de la collection avant d’en dévoiler les techniques de fabrication, leurs outils et leurs secrets, offrant un regard croisé entre les créations du XVIIIe siècle et leurs héritières contemporaines.

Mardi 28 mars – 14h30 et 16h

La Ciselure ou l’art de l’ornementation du métal

Avec Marianne Blengino, jeune artisan designer.

Formée à l’école Boulle, elle obtient en 2019 le titre de Meilleure Apprentie de France en Ciselure sur Bronze. Elle crée son entreprise en octobre 2020 et signe diverses collaborations avec des marques, des artistes et des artisans. Passionnée par les métiers d’art et leurs transmissions, son ambition est de moderniser la technique traditionnelle pour conserver et léguer un patrimoine d’exception.

_

Dimanche 2 avril – 14h30 et 16h

Secrets de porcelaine, entre Orient et Occident

Avec Laura Mergoni, fondatrice de Lunar Module Céramique.

Elle réalise des sculptures et des objets utilitaires produits par petites séries ou en pièce unique. Elle travaille principalement le grès et la porcelaine, en mixant les techniques : tournage, trempage, pose au pinceau sur moule et façonnage.

Conditions de réservation :

Gratuit, réservation obligatoire à partir du 10 mars à l’adresse : reservation.cognacqjay@paris.fr

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.museecognacqjay.paris.fr/ »}] [{« link »: « mailto:reservation.cognacqjay@paris.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:30:00+02:00 – 2023-03-28T15:30:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

ciselure céramiste

Pierre Antoine