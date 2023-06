Exposition « Traces et Trames. Inscrire le monde ». Musée-cloître Saint-André-le-Bas Vienne, 16 septembre 2023, Vienne.

Une exposition temporaire proposée par le Service Animation du patrimoine – Ville d’art et d’histoire qui explore les manières de s’exprimer d’hier à aujourd’hui…

Vienne, ville d’expressions ? À l’heure des enjeux de la conservation des données, de l’essor de l’enseignement à distance, de la transition du papier au numérique, de l’impact des réseaux sociaux, nous proposons de jeter un regard en arrière pour redécouvrir les grandes étapes de l’expression à travers le prisme de Vienne.

Autour des collections des Musées, des Bibliothèques et des Archives, cette exposition transversale, qui traite des cultures orales, écrites et visuelles, s’organise en quatre pôles : conserver, enseigner, informer, communiquer.

Musée-cloître Saint-André-le-Bas Place du jeu de paume, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.musees-vienne.fr Cet édifice, et l'église toute proche, faisaient partie d'une puissante abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle du palais du roi Boson à la fin du IXe siècle, l'église fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle est remarquable par son décor sculpté de style roman. Le cloître (XIIe siècle) est lui aussi orné de colonnettes et de chapiteaux sculptés où l'on retrouve l'influence de l'art antique. Sur les murs, d'exceptionnelles collections de pierres funéraires inscrites (Ve-XIIe/XIVe siècles) sont présentées. Deux salles sont dédiées aux expositions temporaires organisées toute l'année.

