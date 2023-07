Explorations urbaines : l’histoire et les figures emblématiques d’une ville en lumière Musée Clément Ader Muret Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Muret Explorations urbaines : l’histoire et les figures emblématiques d’une ville en lumière Musée Clément Ader Muret, 16 septembre 2023, Muret. Explorations urbaines : l’histoire et les figures emblématiques d’une ville en lumière 16 et 17 septembre Musée Clément Ader Gratuit. Entrée libre. Les collections permanentes du musée évoquent l’histoire de la ville et les personnages illustres qui l’ont marqué. Une exposition temporaire intitulée : « Révéler Muret, archéologie sur pellicule » sera visible. Musée Clément Ader 6 boulevard Aristide Briand, 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie 05 61 51 91 40 http://www.mairie-muret.fr Le musée Clément Ader est un musée d’histoire, dont les collections permanentes évoquent l’histoire de la ville (sites archéologiques, bataille de Muret…) et les personnages illustres qui l’ont marquée (Nicolas Dalayrac, Le Maréchal Niel, Clément Ader et Vincent Auriol). Route, gare, bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

