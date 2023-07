Visite de l’appartement et du jardin de Georges Clemenceau et de sa galerie Musée Clemenceau Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite de l’appartement et du jardin de Georges Clemenceau et de sa galerie 16 et 17 septembre Musée Clemenceau Entrée libre sans réservation

Visite de l’appartement et du jardin de Clemenceau et de sa galerie

On prend plaisir à visiter ce joli appartement de quatre pièces qui s’ouvre sur un jardin fleuri avec vue sur la tour Eiffel. C’est aussi l’occasion de se replonger dans l’histoire de la France du début du XXe siècle en revenant sur la carrière de cet homme d’État marquant qui fut tour à tour président du Conseil, ministre de l’Intérieur puis ministre de la Guerre jusqu’en 1920. Au premier étage, une galerie expose de nombreux objets retraçant la vie politique et personnelle de Georges Clemenceau

Musée Clemenceau 8 rue Benjamin-Franklin 75016 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 45 20 53 41 http://www.musee-clemenceau.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Clemenceau/324977764255794 Clemenceau vécut dans cet appartement de trois pièces avec vue sur la tour Eiffel de 1895 à sa mort, en 1929. Il y retrouvait ses livres, de nombreux souvenirs de famille, de voyage ou d’amitié, tandis que le petit jardin satisfaisait son goût pour l’air libre, les fleurs, la compagnie de ses chiens et volatiles. Après sa mort, le 24 novembre 1929, une Fondation fut créée avec pour mission de perpétuer le souvenir intime de Clemenceau en conservant dans l’état où il se trouvait le jour de son décès l’appartement qu’il avait occupé durant 34 ans. Devenu musée, celui-ci fut ouvert au public en 1931. Au premier étage, une galerie expose de nombreux objets retraçant la vie et l’œuvre de l’homme politique : portraits, photos, livres, journaux et manuscrits, mais aussi le célèbre manteau et les guêtres qu’il portait lors de ses visites au Front pendant la Première Guerre mondiale. Métro : Passy, Trocadéro Bus : 22, 32, 63, 72 Station velib’ rue de Passy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Musée Clemenceau