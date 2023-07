Claude Bernard en 20 min Musée Claude Bernard Saint-Julien, 16 septembre 2023, Saint-Julien.

Laissez-vous présenter Claude Bernard en une vingtaine de minute par notre médiatrice. Vous saurez l’essentiel de la vie et de l’oeuvre de ce grand scientifique du XIXe siècle. Retrouvez ensuite au sein du musée les objets « coup de coeur » qui auront été évoqués. En continu tout l’après-midi.

Musée Claude Bernard 414, route du musée, 69640 Saint-Julien, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Julien 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 67 51 44 http://musee-claudebernard.fr Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien et mort le 10 février 1878 à Paris, est un chercheur et physiologiste. Fondateur de la médecine expérimentale, il est considéré comme le père de la médecine moderne. Il effectue la majorité de ses études et recherches à Paris, mais revient chaque année dans son village natal du Beaujolais pour se ressourcer. Le musée Claude Bernard se propose de faire découvrir l’homme qui se cache derrière le scientifique, son parcours étonnant, sa famille, ses collaborateurs. Le musée invite également à comprendre l’importance des découvertes de Claude Bernard, et leurs enjeux dans une Europe du XIXe siècle, portée par les révolutions et les innovations scientifiques. Dans le cadre des Journées du patrimoine, la maison natale sera exceptionnellement ouverte. La visite permettra de mieux connaître l’homme dans sa vie intime à travers meubles et objets d’époque. Jardin, parc arboré, vignes et monts alentours permettent de prolonger la découverte dans un cadre bucolique.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

