Cet évènement est passé Bar à expériences Musée Claude Bernard Saint-Julien Catégories d’Évènement: Rhône

Saint-Julien Bar à expériences Musée Claude Bernard Saint-Julien, 13 mai 2023, Saint-Julien. Bar à expériences Samedi 13 mai, 18h00 Musée Claude Bernard Faites bouger vos méninges ! Relevez des défis scientifiques en équipe ou plus simplement initiez-vous aux sciences grâce à nos bars à expériences. A l’occasion de la Nuit des musées, le musée Claude Bernard vous propose de vous essayer aux sciences tout en vous amusant : défis et démonstrations scientifiques permettront aux petits comme aux grands de comprendre quelques grands principes scientifiques : densité, capillarité, force, oxydation… Tout public – sans inscription – gratuit – de 18h à 21h Musée Claude Bernard 414 route du musée, 69640 St Julien Saint-Julien 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 67 51 44 https://www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-Claude-Bernard-1588315998083160/;https://www.instagram.com/museeclaudebernard/ Le musée Claude Bernard retrace la vie de l’éminent scientifique du XIXème siècle né à St Julien. Fondateur de la médecine expérimentale, cet homme a non seulement marqué le monde de la science et de la médecine, mais il a aussi eu une vie incroyablement riche : chercheur, philosophe, académicien, sénateur, vigneron… Quel parcours impressionnant ! Parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 © Musée Claude Bernard Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Saint-Julien Autres Lieu Musée Claude Bernard Adresse 414 route du musée, 69640 St Julien Ville Saint-Julien Departement Rhône Lieu Ville Musée Claude Bernard Saint-Julien latitude longitude 46.022114;4.657718

Musée Claude Bernard Saint-Julien Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien/