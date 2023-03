La Magie du Musée, du Trésor des Templiers à l’Art Moderne de Marcel-Lenoir et l’Art Contemporain d’Alain Laborde en Nocturne ! Musée Château de Marcel-Lenoir Montricoux Catégories d’Évènement: Montricoux

La Magie du Musée, du Trésor des Templiers à l’Art Moderne de Marcel-Lenoir et l’Art Contemporain d’Alain Laborde en Nocturne ! Musée Château de Marcel-Lenoir, 13 mai 2023, Montricoux. La Magie du Musée, du Trésor des Templiers à l’Art Moderne de Marcel-Lenoir et l’Art Contemporain d’Alain Laborde en Nocturne ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée Château de Marcel-Lenoir Gratuité Exceptionnelle pour Tous. Site Internet du Musée : www.marcel-lenoir.com Ce Samedi 13 Mai, dès 18h00, à l’occasion de la précieuse Nuit Européenne des Musées initiée par le Ministère de la Culture, venez découvrir en Nocturne la Magie du Musée(s) Château de Montricoux, Musée Multidisciplinaire : le Trésor de la Chapelle des Templiers, la Magnificence du Château du 18e siècle et son entrée fastueuse, l’Art Moderne du Magicien Marcel-Lenoir et l’Art Contemporain du Démiurge Alain Laborde au Musée Alain Laborde dans les écuries du Château du 18e siècle, en compagnie de son oeuvre nommée Danse avec la Nuit, 1991, technique mixte, Vedette de la Nuit ! Musée Château de Marcel-Lenoir 56 Grand’Rue 82800 Montricoux Montricoux 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 26 48 http://www.marcel-lenoir.com Le Musée Château de Marcel-Lenoir révèle un joyau magique incontournable, une institution muséale pluridisciplinaire riche de quatre identités respectives, à la fois Musée Chapelle Templière ou MCT, Musée Château Néo-classique ou MCN, Musée d’Art Moderne : Musée Marcel-Lenoir ou MML, Musée d’Art Contemporain : Musée Laborde ou ML. Aussi, franchissez les grilles et promenez-vous en un théâtre verdoyant, champêtre, bucolique, idyllique. Le Château, écrin de rêve, est ouvert à la location. Institution privée familiale, elle est fondée par Claude et France Namy, érudits visionnaires passionnés, grands amateurs d’art éclairés et dirigée avec leurs deux enfants, depuis 1983. Le Musée est situé dans la région Occitanie, aux portes des vertigineuses Gorges de l’Aveyron, dans la commune templière de Montricoux, au Château de Montricoux. Vous pouvez consulter ses deux sites internet, muséale : www.marcel-lenoir.com et locatif : www.château-montricoux.fr Grand parking gratuit situé devant le musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

