Visite famille art contemporain Musée-château d’Annecy, 16 septembre 2023, Annecy.

Visite famille art contemporain 16 et 17 septembre Musée-château d’Annecy Gratuit, sur inscription, limité à 20 places

Visite famille art contemporain

Suivez une médiatrice à la découverte de quelques œuvres d’art contemporain de la collection des Musées d’Annecy. Est-ce une photographie, une sculpture, une installation ? Aiguisez votre regard et apprenez à parler des œuvres avec vos enfants. Rencontrez une sirène, un squelette ou un fantôme. Cherchez un ongle, une boîte de sardine, une roue de vélo. Une visite riche en questionnement et en apprentissage.

Le dimanche 17 à 14h30

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’adultes

Dans la limite des places disponibles (20 places)

Gratuit. Sur réservation.

Durée : 1h15 environ

Musée-château d’Annecy 1 place du Château 74000 Annecy Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 87 30 http://musees.annecy.fr/ [{« type »: « email », « value »: « reservation.animations@annecy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 85 46 70 73 »}] Classé monument historique en 1959, le château d’Annecy est la résidence des comtes de Genève aux 13e et 14e siècles. Au cours des deux siècles suivants, de nouveaux aménagements confèrent au château cette allure singulière, synthèse de l’architecture médiévale défensive et de l’élégance inspirée du style des châteaux de l’Ile de France. Abandonné comme résidence au 17e siècle, il est utilisé comme caserne militaire jusqu’en 1947. Le musée : La Ville d’Annecy achète le château au ministère des Armées en 1953. La première exposition du musée est inaugurée trois ans plus tard. Depuis, cette date le musée présente aux visiteurs des expositions temporaires diverses et des collections liées au patrimoine régional, à l’archéologie lacustre, à la sculpture médiévale, aux peintures de paysage, à l’art contemporain et au cinéma d’animation. L’architecture : Le château présente l’évolution d’une résidence princière du 13e au 16e siècles. La tour de la Reine bâtie en position dominante par rapport à la porte du château remplace sans doute un donjon primitif. Au centre de l’aile principale, le vieux logis montre l’évolution d’une grande salle sur cellier à colonnes vers une grande salle surmontant une salle à poêle. Au delà, le logis Perrière fournit un jalon important de la construction au 15e siècle. Vers 1535, le logis Nemours introduit le style de la Renaissance française qui se développe au même moment en Ile-de-France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

Musées d’Annecy