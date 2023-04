Concerts au château Musée-château d’Annecy Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Concerts au château Musée-château d’Annecy, 13 mai 2023, Annecy. Concerts au château Samedi 13 mai, 18h00 Musée-château d’Annecy Musique et danse au Musée-Château d’Annecy ! Le Conservatoire à Rayonnement Régional fera vibrer le château le temps d’une soirée, en lien avec le Projet Scientifique et Culturel du musée autour du mouvement et de ses représentations à travers l’histoire de l’art. Musée-château d’Annecy Place du château, 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 87 30 http://www.musees.annecy.fr/ Dominant le centre ancien d’Annecy, le musée-château est une ancienne résidence des comtes de Genève et des ducs de Genevois-Nemours, construite entre le XIIe siècle et le XVIe siècle. Ce monument historique classé abrite des collections très variées ayant l’appellation Musée de France. Archéologie, ethnologie, histoire naturelle, beaux-arts, art contemporain, cinéma d’animation. place piétonne dans la vieille d’Annecy. Parking payant fléché « parking du château » (accès de plain pied) à 100 m . Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Musées d’Annecy

