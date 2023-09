Découverte du Bois Durand Musée Charles Milcendeau Soullans Catégories d’Évènement: Soullans

Musée de France, le musée Charles Milcendeau est l'ancien lieu d'habitation de l'artiste soullandais Charles Milcendeau. Dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, venez découvrir sa maison, monument historique, et ses réalisations.

Visites guidées 14h30, 15h30, 16h30 (30min; gratuit) Musée Charles Milcendeau 84 chemin du bois Durand 85300 Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire 02 51 35 03 84 https://www.musee-milcendeau.fr/ Nichée au coeur du Marais breton vendéen, dans un bel écrin de verdure, la demeure du peintre Charles Milcendeau vous attend. Laissez-vous charmer par le lieu et les peintures murales d’inspiration mozarabe de cet artiste, enfant du pays et élève de Gustave Moreau. Un véritable voyage artistique ! Un Monument Historique : l’authentique maison du peintre ornée de peintures murales d’inspiration mozarabe est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Une exposition de référence dédiée au peintre soullandais Charles Milcendeau (1872 – 1919) avec plus 80 œuvres : découvrez une peinture réaliste représentant des paysages, des scènes de vie quotidienne du marais, et des paysages inspirés des voyages en Espagne de l’artiste. Un cadre agréable à l’ombre des arbres du jardin et avec patio à l’esprit andalou pour se rafraîchir en été. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

