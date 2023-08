Bal trad’ dans le jardin! Musée Charles Milcendeau Soullans, 16 septembre 2023, Soullans.

Le Musée Charles Milcendeau fêtera les Journées Européennes du Patrimoine avec un bal trad’ dans le jardin ! Partez à la découverte des emblématiques danses du marais et des Îles telles que la maraîchine, le branle de Noirmoutier, la grand’danse, … Au son de Robert Thebaut (violon), du duo Auger-Robin (accordéon, veuze) et de Aloubi !

Samedi 16 septembre 2023

20h30 – Buvette sur place

GRATUIT

Robert Thébaut

Robert Thébaut est un musicien « d’oreille ». Il a touché à tous les styles musicaux qui se sont proposés à lui. De la danse contemporaine au spectacle pour enfants en passant par le jazz et la musique tzigane, il se retrouve naturellement dans les musiques traditionnelles et particulièrement dans le répertoire poitevin avec le duo Thébaut et Carbone 14 (ainsi qu’avec Ciac Boum jusqu’en 2020).

François Robin et Michaël Auger

Joueur de «Veuze» (cornemuse nantaise), doudouk et violon, passionné et inventif, explorateur des sons, François Robin s’est forgé une place à part sur la scène de la musique traditionnelle d’aujourd’hui.

Michaël est l’un des chefs de file de la jeune génération des accordéonistes vendéens. Possédant une grande finesse mélodique alliée à une remarquable dextérité, il construit, dans Arbadétorne, un jeu intelligent inspiré, tout à la fois, des ambiances créées par la guitare et du style des violons du haut bocage.

Ces deux musiciens, invités plusieurs fois au Daviaud lors de ces 40 dernières années, reforment exceptionnellement leur duo de bal des années 2000.

Aloubi

En concert, fest-noz ou bal traditionnel, Aloubi propose des morceaux festifs aux résonances musicales d’ici et d’ailleurs.

Toujours à la recherche d’originalité, le groupe développe un cocktail énergisant alliant à la fois des airs traditionnels vendéens, bretons et des sonorités musicales d’autres contrées.

Le répertoire, comme sur les albums « Premiers Pas » et surtout « Impressions », est constitué en grande majorité de leurs propres compositions.

Convivialité, dynamisme et bonne humeur sont les maitres-mots des 5 musiciens !

Musée Charles Milcendeau 84 chemin du Bois Durand, 85300 Soullans Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire 02 51 35 03 84 http://www.musee-milcendeau.fr Entre scènes quotidiennes de la vie maraîchine et voyages flamboyants en Espagne, bienvenue dans l’univers du peintre Charles Milcendeau, enfant du pays et élève de Gustave Moreau. Dans un musée rénové avec une vue romantique sur le marais, prenez le temps d’admirez une peinture réaliste empruntée au style hollandais et découvrir des pastels au format impressionnant !

Crédits photo : cdc omdm

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

CDC OMDM