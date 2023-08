Quel beau weekend! Musée Charles Milcendeau Soullans, 16 septembre 2023, Soullans.

SAMEDI 16 septembre

Visites guidées de l’exposition temporaire “Quelle Belle Époque ! » : 14h30, 16h30 et 18h ;

Découverte de la maison du peintre : 15h30 et 17h15 ;

« La Micro-folie se délocalise ! » : sélection de jeux sur la thématique de l’art : de 15h à 17h30 ;

Chasse au trésor autour de Charles Milcendeau en autonomie, en continu sur l’après-midi.

+ Bal trad’ dans le jardin ! à partir de 20h30 avec Robert Thébaut, le duo François Robin et Michaël Auger, et Aloubi.

DIMANCHE 17 septembre :

Visites guidées de l’exposition temporaire “Quelle Belle Époque ! » : 14h30, 15h45, 17h et 18h ;

Ateliers artistiques « Milcendeau à la pointe » : 15h, 16h15 et 17h30 ;

« La Micro-folie se délocalise ! » : sélection de jeux sur la thématique de l’art : de 15h à 17h30 ;

Chasse au trésor autour de Charles Milcendeau en autonomie, en continu sur l’après-midi.

Musée Charles Milcendeau 84 chemin du Bois Durand, 85300 Soullans

