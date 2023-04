« Quelle Belle Epoque ! » Musée Charles Milcendeau Soullans Catégories d’Évènement: Soullans

Vendée

« Quelle Belle Epoque ! » Musée Charles Milcendeau, 13 mai 2023, Soullans. « Quelle Belle Epoque ! » Samedi 13 mai, 21h00 Musée Charles Milcendeau Entrée libre « Quelle Belle Epoque ! » disait Alain James d’Ayzac, faites un bond dans le début du 20e siècle en découvrant la nouvelle exposition du Musée Charles Milcendeau ! Les collégiens du territoire présenteront également leur travail dans le cadre du dispositif national « La classe, l’oeuvre ! ».

Lors de cette soirée, le répertoire musical de Mélanie Le Cam et Benjamin Goudédranche (chant, guitare) vous plongera dans les folles nuits de cette belle époque ! En deuxième partie de soirée, assistez à la projection du film « Colette » de Wash Westmoreland sur grand écran dans le jardin du musée. L’artiste photographe Laura Aubrée et son assistant Ramsés Rodriguez Silva seront également présents pour réaliser des portraits à l’ancienne comme au XIXème siècle.

Avec la participation de l’association Autrefois Challans. Pour aller plus loin :

La Micro-Folie, musée numérique situé à Saint-Jean-de Monts, proposera une visite sur la thématique « Milcendeau et ses contemporains » à 18h (durée de 45 minutes) à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées. Musée Charles Milcendeau Le Bois Durand, 85300 Soullans, Vendée, Pays de la Loire, France Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire 02 51 35 03 84 http://www.musee-milcendeau.fr Le musée est consacré au peintre Charles Milcendeau. Dans un écrin de verdure, vous découvrez la surprenante maison-atelier de l’artiste décorée de peintures murales d’inspiration mozarabe, ses œuvres dans un musée entièrement renové, et un charmant jardin d’agrément. Mer : 10 km; Puy du Fou : 100 km; Marais poitevin : 130 km Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: Soullans, Vendée Autres Lieu Musée Charles Milcendeau Adresse Le Bois Durand, 85300 Soullans, Vendée, Pays de la Loire, France Ville Soullans Departement Vendée Lieu Ville Musée Charles Milcendeau Soullans

Musée Charles Milcendeau Soullans Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soullans/

« Quelle Belle Epoque ! » Musée Charles Milcendeau 2023-05-13 was last modified: by « Quelle Belle Epoque ! » Musée Charles Milcendeau Musée Charles Milcendeau 13 mai 2023 Musée Charles Milcendeau Soullans Soullans

Soullans Vendée