Vosges Renc’Art, Visite guidée et théâtralisée Musée charles friry Remiremont, 13 mai 2023, Remiremont. Renc’Art, Visite guidée et théâtralisée Samedi 13 mai, 20h00, 21h30 Musée charles friry Entrée Libre Notre médiatrice vous guide de salle en salle pour découvrir les secrets du musée et faire la rencontre de ces célébrités.

Une visite théâtralisée pour un moment immersif en compagnie de jeunes comédiens. Musée charles friry 12 rue du général Humbert, 88200, Remiremont, Vosges, Grand Est Remiremont 88200 Vosges Grand Est http://www.remiremont.fr/ Charles Friry : Commercy 1802 – Remiremont 1881 – Magistrat C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont qu’il s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichira sa maison d’une quantité d’oeuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal. La pièce maîtresse est Le Vielleur par Georges de La Tour. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00

