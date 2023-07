Visite libre d’un musée dédié au général de Gaulle Musée Charles de Gaulle Scorbé-Clairvaux, 17 septembre 2023, Scorbé-Clairvaux.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement le musée de Charles de Gaulle. On y trouve dans quatre salles des livres (60 % sont dédicacés), des articles de presse régionaux et nationaux (notamment sur le voyage du général dans la Vienne le 15 juin 1963), des cartes postales, des timbres, des lettres du général de Gaulle, des affiches politiques et quelques pièces uniques qui ne figurent même pas au mémorial de Colombey-les-Deux-Églises.

Musée Charles de Gaulle 12 place de l’église, 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 84 24 00 83 http://www.scorbe-clairvaux.fr Le musée Charles de Gaulle, lieu d’informations et d’exposition permanente, s’appuie sur une collection conséquente rassemblée depuis 40 ans avec de rares documents et objets pour une mémoire partagée. Ce lieu constitue un véritable rendez-vous avec l’histoire du XXe siècle et une rencontre avec Charles de Gaulle dans son intimité.

À travers ses 4 salles d’expositions thématiques, il permet la découverte d’ouvrages originaux de Charles de Gaulle, des journaux d’époque, des documents et objets authentiques et rares qui ont fait l’histoire du grand homme.

Une 5e salle, « Images et son », complète cette dynamique et propose à la diffusion des films et documentaires liés au général de Gaulle, à son histoire et à celles et ceux qui l’ont accompagné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©musée charles de gaulle