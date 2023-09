Atelier « taille de pierre » et conférence sur l’entretient et la restauration du patrimoine en Tuffeau Musée Charbonneau-Lassay Loudun, 16 septembre 2023, Loudun.

Atelier « taille de pierre » et conférence sur l’entretient et la restauration du patrimoine en Tuffeau 16 et 17 septembre Musée Charbonneau-Lassay Gratuit. Sur inscription. Durée de l’atelier : 4 h.

Découvrez la technique de la taille de pierre et réalisez vous-même une sculpture sur Tuffeau !

Musée Charbonneau-Lassay 24 rue du Martray, 86200 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine Installé dans un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée porte le nom de l'érudit local, Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946) qui contribua à la connaissance de l'histoire de Loudun. Les collections, disposées à l'image d'un cabinet de curiosités, traitent du riche passé de la ville et de ses personnalités célèbres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©ville de Loudun