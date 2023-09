Cet évènement est passé Viste guidée et libre du musée Chapu Musée Chapu Le Mée-sur-Seine Catégories d’Évènement: Le Mée-sur-Seine

Seine-et-Marne Viste guidée et libre du musée Chapu Musée Chapu Le Mée-sur-Seine, 16 septembre 2023, Le Mée-sur-Seine. Viste guidée et libre du musée Chapu 16 et 17 septembre Musée Chapu entrée libre De 11h00 à 12h00 : visite guidée par Dominique Guesquière, directrice du musée

De 14h00 à 18h00 : visite libre

De 15h00 à 15h45 : visite guidée Musée Chapu 937 rue Chapu 77350 Le Mée-sur-Seine Le Mée-sur-Seine 77350 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 79 77 70 Musée dédié au sculpteur Henri Chapu (1833-1891). Prix de Rome, Henri Chapu s’illustra particulièrement dans la sculpture funéraire. Il reste l’un des grands sculpteurs de la IIIe République. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Mée-sur-Seine, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée Chapu Adresse 937 rue Chapu 77350 Le Mée-sur-Seine Ville Le Mée-sur-Seine Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Musée Chapu Le Mée-sur-Seine latitude longitude 48.534752;2.635342

Musée Chapu Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mee-sur-seine/