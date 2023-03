[Rendez-vous d’Exception] Sous les papiers peints, découverte et restauration de peintures murales au musée Musée Champollion Vif Catégories d’Évènement: Isère

Vif

[Rendez-vous d’Exception] Sous les papiers peints, découverte et restauration de peintures murales au musée Musée Champollion, 2 avril 2023, Vif. [Rendez-vous d’Exception] Sous les papiers peints, découverte et restauration de peintures murales au musée Dimanche 2 avril, 11h00 Musée Champollion Au travers d’un Rendez-vous d’Exception le Musée Champollion vous propose une rencontre privilégiée avec Caroline Snyers, conservatrice-restauratrice. Découvrez ainsi le travail de conservation-restauration menés par son équipe sur les riches décors du 18e siècle découverts dans la maison des frères Champollion durant les travaux de création du musée, sous les boiseries, le plâtre et le papier peint. Date du Rendez-vous d’Exception : Dimanche 2 avril de 11h à 12h Conditions de Réservation : Sur réservation dans la limite des places disponibles par téléphone au 04.57.58.88.50 ou par mail à musee-champollion@isere.fr

Gratuit. Musée Champollion 45 rue Champollion, 38450 Vif Vif 38450 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musees.isere.fr/musee/musee-champollion »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseeChampollionIsere »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/museechampollionisere/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0457588850 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-champollion@isere.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-champollion@isere.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00 restauration peintures murales Département de l’Isère / Musée Champollion

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Vif Autres Lieu Musée Champollion Adresse 45 rue Champollion, 38450 Vif Ville Vif Departement Isère Lieu Ville Musée Champollion Vif

Musée Champollion Vif Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vif/

[Rendez-vous d’Exception] Sous les papiers peints, découverte et restauration de peintures murales au musée Musée Champollion 2023-04-02 was last modified: by [Rendez-vous d’Exception] Sous les papiers peints, découverte et restauration de peintures murales au musée Musée Champollion Musée Champollion 2 avril 2023 Musée Champollion Vif Vif

Vif Isère