Visite-Jeu « Le prince au nez cassé, enquête au musée » Musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac, 26 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le musée Champollion propose aux enfants une enquête originale pour découvrir le musée. Un crime a été commis au musée : le nez du prince Achour-Malik a été brisé. La mission consiste à retrouver la victime, découvrir l’arme du crime et à tenter de retrouver la trace du coupable. Tout en poursuivant l’enquête, les enfants repèrent des œuvres et les découvre de manière ludique.

Sur inscription au musée Champollion, maximum 15 enfants. (7 à 12 ans).

2023-10-26 10:45:00 fin : 2023-10-26 . 5 EUR.

Musée Champollion – Les Écritures du Monde place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Champollion Museum offers children an original investigation to discover the museum. A crime has been committed in the museum: Prince Achour-Malik’s nose has been broken. The mission is to find the victim, discover the murder weapon and try to trace the culprit. As they continue their investigation, children can spot the works of art and discover them in a fun way.

Registration required at Musée Champollion, maximum 15 children. (ages 7 to 12)

El Museo Champollion propone a los niños una original investigación para descubrir el museo. Se ha cometido un crimen en el museo: le han roto la nariz al príncipe Achour-Malik. La misión consiste en encontrar a la víctima, descubrir el arma del crimen e intentar localizar al culpable. A medida que avancen en su investigación, los niños podrán detectar las obras de arte y descubrirlas de forma divertida.

Inscripción obligatoria en el Museo Champollion, máximo 15 niños. (de 7 a 12 años)

Das Champollion-Museum bietet Kindern eine originelle Untersuchung, um das Museum zu entdecken. Im Museum wurde ein Verbrechen begangen: Die Nase des Prinzen Achour-Malik wurde gebrochen. Die Aufgabe besteht darin, das Opfer zu finden, die Mordwaffe zu entdecken und zu versuchen, dem Täter auf die Spur zu kommen. Während sie die Ermittlungen fortsetzen, machen die Kinder Kunstwerke ausfindig und entdecken sie auf spielerische Weise.

Nach Anmeldung im Champollion-Museum, maximal 15 Kinder. (7 bis 12 Jahre)

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Figeac