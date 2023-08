Journées du patrimoine : visites au musée Champollion – Les Écritures du Monde Musée Champollion – les écritures du monde- Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Visite libre du Musée Champollion – Les Écritures du Monde (exposition permanente et exposition temporaire dédiée au déchiffrement)et possibilité de visites guidées thématiques .

Le musée est dédié à J.-F. Champollion, au cœur de sa maison natale. Pour souligner le travail de cet enfant du pays, le musée s’ouvrit finalement aux écritures du monde. Le travail de Champollion s’inscrit ainsi dans la prestigieuse aventure de l’écriture.

À la lettre – une histoire de l’illustration, l’exposition temporaire de cet été !

L’exposition explore la relation de l’illustration à l’écriture dans la composition de documents. Se contentent-elles de cohabiter ? Se complètent-elles ? Ouvrages anciens et créations d’artistes révèlent une surprenante variété d’approches..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Musée Champollion – les écritures du monde- Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



Free admission to the Musée Champollion – Les Écritures du Monde (permanent exhibition and temporary exhibition dedicated to deciphering) and the possibility of themed guided tours.

The museum is dedicated to J.-F. Champollion, in the heart of the house where he was born. To highlight the work of this local man, the museum eventually opened its doors to the world’s scripts. Champollion’s work is thus part of the prestigious adventure of writing.

À la lettre? a history of illustration, this summer’s temporary exhibition!

The exhibition explores the relationship between illustration and writing in the composition of documents. Do they simply coexist? Do they complement each other? Antiquarian works and artists? creations reveal a surprising variety of approaches.

Entrada gratuita al Musée Champollion – Les Écritures du Monde (exposición permanente y una exposición temporal dedicada al desciframiento del alfabeto romano) y posibilidad de visitas guiadas temáticas.

El museo está dedicado a J.-F. Champollion, en el corazón de la casa donde nació. Para poner de relieve la obra de este nativo de la región, el museo acabó abriendo sus puertas a escritores de todo el mundo. La obra de Champollion se inscribe así en la prestigiosa aventura de la escritura.

À la lettre? una historia de la ilustración, ¡la exposición temporal de este verano!

La exposición explora la relación entre ilustración y escritura en la composición de documentos. ¿Simplemente coexisten? ¿O se complementan? Obras antiguas y creaciones de artistas revelan una sorprendente variedad de enfoques.

Freier Besuch des Champollion-Museums – Die Schriften der Welt (Dauerausstellung und Sonderausstellung zum Thema Entzifferung) und Möglichkeit zu thematischen Führungen.

Das Museum ist J.-F. Champollion gewidmet und befindet sich im Herzen seines Geburtshauses. Um die Arbeit dieses einheimischen Kindes hervorzuheben, wurde das Museum schließlich für die Schriften der Welt geöffnet. Champollions Arbeit ist somit Teil des prestigeträchtigen Abenteuers der Schrift.

À la lettre ? eine Geschichte der Illustration, die Sonderausstellung dieses Sommers!

Die Ausstellung untersucht die Beziehung zwischen Illustration und Schrift bei der Zusammenstellung von Dokumenten. Leben sie einfach nur nebeneinander? Ergänzen sie sich? Alte Bücher und Werke von Künstlern zeigen eine überraschende Vielfalt an Ansätzen.

Mise à jour le 2023-08-26 par ADT46