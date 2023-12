Visite : calendrier de l’Avent au Musée Champollion-les écritures du monde- Musée Champollion Figeac, 1 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Du 1er au 24 décembre, le musée Champollion -les écritures du monde- propose aux visiteurs tous les jours d’ouverture une intervention de 20 minutes pour aborder avec l’un des guides un objet, un personnage ou un thème du musée.

De vraies petites pastilles de connaissances pour attendre les fêtes !.

2023-12-01 14:30:00 fin : 2023-12-01 15:00:00. 4 EUR.

Musée Champollion place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



From December 1st to December 24th, the Musée Champollion -les écritures du monde- is offering visitors a 20-minute talk with one of its guides on an object, character or theme from the museum.

These are real little pastilles of knowledge to look forward to over the festive season!

Del 1 al 24 de diciembre, el Museo Champollion -los escritos del mundo- ofrece a sus visitantes una charla de 20 minutos con uno de sus guías sobre un objeto, un personaje o un tema del museo.

Todo un estímulo de conocimientos para estas fiestas

Vom 1. bis zum 24. Dezember bietet das Champollion-Museum – Die Schriften der Welt – den Besuchern an jedem Öffnungstag eine 20-minütige Intervention an, bei der sie mit einem der Führer ein Objekt, eine Figur oder ein Thema des Museums besprechen können.

Diese kleinen Wissenspastillen verkürzen die Wartezeit auf die Feiertage!

Mise à jour le 2023-11-25 par OT Figeac