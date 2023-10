Veillée « alphabets » au musée Champollion- les écritures du monde- Musée Champollion Figeac, 30 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

La veillée du musée vous embarque cette année pour un voyage au pays des alphabets en trois temps ; une conférence, une dégustation et un spectacle..

2023-11-30 18:00:00 fin : 2023-11-30 . 10 EUR.

Musée Champollion place des écritures

Figeac 46100 Lot Occitanie



This year’s museum wake takes you on a three-part journey through the land of alphabets: a lecture, a tasting and a show.

La Vigilia de los Museos de este año le llevará en un viaje en tres partes por el mundo de los alfabetos, con una charla, una degustación y un espectáculo.

Die Vigil des Museums nimmt Sie dieses Jahr mit auf eine Reise durch das Land der Alphabete in drei Teilen; ein Vortrag, eine Verkostung und eine Aufführung.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Figeac