Visite-Atelier Enfant : « Osiris Végétant » Musée Champollion Figeac, 27 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris !

Cette animation, partagée entre visite du musée et modelage dans un atelier de potier propose aux enfants de revivre cette expérience et de participer à la renaissance d’Osiris !

Rendez-vous et inscription obligatoire auprès du Musée Champollion (maximum 9 enfants de 7 à 12 ans)..

2023-10-27 14:30:00 fin : 2023-10-27 . 5 EUR.

Musée Champollion Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



In Egypt, to celebrate Osiris, the god of the dead but also the god of fertility and plant development, Osiris was made of earth, which was planted with barley grains and watered. The sprinkled grains sprouted in one week symbolizing and thus ensuring the resurrection of Osiris!

This activity, divided between a visit to the museum and modelling in a potter’s workshop, offers children the chance to relive this experience and participate in the rebirth of Osiris!

Appointment and compulsory registration at the Champollion Museum (maximum 9 children from 7 to 12 years old).

En Egipto, para celebrar a Osiris, dios de los muertos pero también de la fertilidad y el desarrollo de las plantas, se hacían osiris de tierra, se plantaban con granos de cebada y se regaban. Los granos regados germinaron en una semana, simbolizando y asegurando la resurrección de Osiris

Esta actividad, dividida entre una visita al museo y el modelado en un taller de alfarería, ofrece a los niños la oportunidad de revivir esta experiencia y participar en el renacimiento de Osiris

Cita e inscripción obligatoria en el Museo Champollion (máximo 9 niños de 7 a 12 años).

Um Osiris, den Gott der Toten, aber auch den Gott der Fruchtbarkeit und der Pflanzenentwicklung, zu feiern, wurden in Ägypten Osiris aus Erde hergestellt, mit Gerstenkörnern bepflanzt und gegossen. Die gegossenen Körner keimten innerhalb einer Woche und symbolisierten und sicherten so die Auferstehung des Osiris!

Diese Veranstaltung, die aus einem Besuch des Museums und dem Modellieren in einer Töpferwerkstatt besteht, bietet Kindern die Möglichkeit, diese Erfahrung nachzuvollziehen und an der Wiedergeburt von Osiris teilzunehmen!

Treffpunkt und Anmeldung beim Champollion-Museum erforderlich (maximal 9 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren).

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Figeac