Les petits monstres, Halloween pour les enfants au Musée Champollion Musée Champollion Figeac, 25 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Les Petits monstres

Halloween approche !

Venez découvrir les créatures étranges et les petits monstres qui peuplent les collections du musée et partez avec un guide à la recherche des objets magiques du musée.

Pour les 7-12 ans

sur réservation au Musée Champollion.

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 . 5 EUR.

Musée Champollion place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Little Monsters

Halloween is just around the corner!

Come and discover the strange creatures and little monsters that populate the museum’s collections, and set off with a guide in search of the museum’s magical objects.

For 7-12 year-olds

booking required at Musée Champollion

Los pequeños monstruos

¡Halloween está a la vuelta de la esquina!

Ven a descubrir las extrañas criaturas y los pequeños monstruos que habitan las colecciones del museo, y parte con un guía en busca de los objetos mágicos del museo.

Para niños de 7 a 12 años

previa reserva en el Museo Champollion

Die Kleinen Monster

Halloween steht vor der Tür!

Entdecken Sie die seltsamen Kreaturen und kleinen Monster, die die Sammlungen des Museums bevölkern, und begeben Sie sich mit einem Führer auf die Suche nach den magischen Objekten des Museums.

Für Kinder von 7-12 Jahren

mit Reservierung im Champollion-Museum

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Figeac