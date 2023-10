Visite Guidée Famille sur les « Supports de l’Écrit » Musée Champollion Figeac, 22 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents : découvrez les supports de l’écriture, des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin !

sur réservation auprès du musée (place limitées).

Durée 1h30..

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . 4 EUR.

Musée Champollion Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



A tailor-made visit for children and their parents: discover the media of writing, from clay tablets to digital books, including papyrus and parchment!

on reservation at the museum (limited places).

Duration 1h30.

Una visita a medida para los niños y sus padres: descubra los soportes de la escritura, desde las tablillas de arcilla hasta los libros digitales, pasando por el papiro y el pergamino

previa reserva en el museo (plazas limitadas).

Duración 1h30.

Eine maßgeschneiderte Führung für Kinder und ihre Eltern: Entdecken Sie die Medien der Schrift, von Tontafeln über Papyrus und Pergament bis hin zum digitalen Buch!

mit Reservierung beim Museum (begrenzter Platz).

Dauer 1,5 Stunden.

