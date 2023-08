Journée du patrimoine, visite contée famille de l’Exposition « À la lettre. Une histoire de l’illustration » Musée Champollion Figeac, 17 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Visite contée familles À la lettre

Le guide conférencier s’appuie sur l’imaginaire et le merveilleux évoqués par l’exposition du musée Champollion pour faire naître et vivre des histoires qui fascineront les plus jeunes et pourront rappeler des souvenirs aux parents.

Pour les parents et les enfants de 3-7ans !

Nouveauté 2023.

2023-09-17 10:30:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

Musée Champollion Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



Family storytelling tour À la lettre

The tour guide draws on the imaginary and the marvelous evoked by the Champollion Museum?s exhibition to bring to life stories that will fascinate the youngest and bring back memories for parents.

For parents and children aged 3-7!

New for 2023

Cuentacuentos en familia À la lettre

El guía se inspira en la imaginación y la maravilla de la exposición del Museo Champollion para dar vida a historias que fascinarán a los visitantes más jóvenes y traerán recuerdos a sus padres.

Para padres y niños de 3 a 7 años

Novedad 2023

Erzählter Besuch für Familien À la lettre

Der Fremdenführer nutzt die Fantasie und das Wunderbare der Ausstellung im Champollion-Museum, um Geschichten entstehen zu lassen, die die Jüngsten faszinieren und bei den Eltern Erinnerungen wecken können.

Für Eltern und Kinder von 3-7 Jahren!

Neuheit 2023

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Figeac