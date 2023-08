Journées du patrimoine : visite guidée de l’exposition temporaire « à la lettre » Musée Champollion Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Exposition À la lettre

Explorez en compagnie d’un guide conférencier la relation mystérieuse et féconde de l’écriture et de l’image dans la production de documents textuels.

Nouveauté 2023.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Musée Champollion Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



À la lettre exhibition

Explore the mysterious and fruitful relationship between writing and images in the production of textual documents.

New for 2023

Exposición À la lettre

Explore la misteriosa y fructífera relación entre la escritura y las imágenes en la producción de documentos textuales, en compañía de un guía turístico.

Novedades 2023

Ausstellung À la lettre

Erkunden Sie in Begleitung eines Fremdenführers die geheimnisvolle und fruchtbare Beziehung zwischen Schrift und Bild bei der Herstellung von Textdokumenten.

Neuheit 2023

