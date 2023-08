Journées du patrimoine : visite guidée thématique « Champollion Pas à Pas » Musée champollion Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Quels liens unissent Jean François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, à sa ville natale et aux lieux qu’il a fréquentés lors de ses différents séjours à Figeac ? L’occasion de dévoiler l’homme, les péripéties de sa vie et ses travaux, tout en parcourant des rues de la cité..

Musée champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



What links unite Jean François Champollion, the decipherer of hieroglyphics, to his native town and the places he visited during his various stays in Figeac? An opportunity to unveil the man, the adventures of his life and his work, while strolling through the streets of the town.

¿Qué vincula a Jean François Champollion, el descifrador de los jeroglíficos, con su ciudad natal y con los lugares que frecuentó durante sus diversas estancias en Figeac? Una oportunidad para descubrir al hombre, los acontecimientos de su vida y su obra, mientras se pasea por las calles de la ciudad.

Was verbindet Jean François Champollion, den Entschlüssler der Hieroglyphen, mit seiner Geburtsstadt und den Orten, die er während seiner verschiedenen Aufenthalte in Figeac besuchte? Die Gelegenheit, den Mann, die Wechselfälle seines Lebens und seine Arbeit zu enthüllen, während Sie durch die Straßen der Stadt gehen.

