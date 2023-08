Journée du patrimoine, visite Jeu de l’Exposition « À la lettre. Une histoire de l’illustration » Musée Champollion Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

L’exposition du musée Champollion illustre l’importance de l’image dans la littérature pour la jeunesse et l’étonnante plasticité des relations entre dessin et écriture. Les enfants se plongent dans cet univers grâce à un jeu animé par un guide conférencier.

(7/12 ans)

Nouveauté 2023.

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Musée Champollion Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Musée Champollion?s exhibition illustrates the importance of images in children?s literature, and the astonishing plasticity of the relationship between drawing and writing. Children can immerse themselves in this world thanks to a game led by a guide.

(ages 7/12)

New for 2023

La exposición del Museo Champollion ilustra la importancia de las imágenes en la literatura infantil y la asombrosa plasticidad de la relación entre dibujo y escritura. Los niños podrán sumergirse en este mundo gracias a un juego dirigido por un guía.

(7/12 años)

Novedad 2023

Die Ausstellung im Champollion-Museum zeigt die Bedeutung des Bildes in der Kinderliteratur und die erstaunliche Plastizität der Beziehungen zwischen Zeichnen und Schreiben. Die Kinder tauchen mithilfe eines Spiels, das von einem Fremdenführer geleitet wird, in diese Welt ein.

(7/12 Jahre)

Neuheit 2023

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Figeac