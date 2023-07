Visite guidée adulte « Déchiffrements » Musée Champollion Figeac, 12 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

En approchant les œuvres déchiffrées du musée, vous partez à la rencontre des plus grands déchiffreurs. Leurs recherches sur les écritures cunéiforme, hiéroglyphique, crétoise, phénicienne, maya, etc… Permettent aujourd’hui de comprendre les civilisations..

2023-07-12 16:30:00 fin : 2023-07-12 18:00:00. 7 EUR.

Musée Champollion Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



By approaching the deciphered works of the museum, you will meet the greatest decipherers. Their research on cuneiform, hieroglyphic, Cretan, Phoenician, Mayan, etc… Allow today to understand the civilizations.

Al acercarse a las obras descifradas del museo, conocerá a los más grandes descifradores. Sus investigaciones sobre la escritura cuneiforme, jeroglífica, cretense, fenicia, maya, etc. Nos permiten comprender las civilizaciones actuales.

Wenn Sie sich den entzifferten Werken des Museums nähern, machen Sie Bekanntschaft mit den größten Entzifferern. Ihre Forschungen über Keilschrift, Hieroglyphen, Kreta, Phönizier, Maya, etc…. Die Ergebnisse dieser Arbeit ermöglichen es uns heute, Zivilisationen zu verstehen.

