Visite Guidée Famille sur les « Supports de l’Écrit » Musée Champollion des Ecritures du Monde Figeac, 7 janvier 2024, Figeac.

Figeac,Lot

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents !

Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin,

parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations.

réservation auprès du musée (places limitées).

Durée de la visite 1h30..

2024-01-07 14:30:00 fin : 2024-01-07 . 5 EUR.

Musée Champollion des Ecritures du Monde Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



A tailor-made visit for children and their parents!

From clay tablets to digital books to papyrus and parchment,

browse through the museum and discover these different supports of writing, through history and civilizations.

reservation at the museum (limited places).

Duration of the visit 1h30.

Una visita a medida para los niños y sus padres

Desde las tablillas de arcilla hasta los libros digitales, pasando por el papiro y el pergamino,

haga un recorrido por el museo y descubra estos diferentes medios de escritura, a través de la historia y las civilizaciones.

es necesario reservar en el museo (las plazas son limitadas).

Duración de la visita 1h30.

Eine maßgeschneiderte Führung für Kinder und ihre Eltern!

Von Tontafeln über Papyrus und Pergament bis hin zu digitalen Büchern,

gehen Sie durch das Museum und entdecken Sie diese verschiedenen Träger der Schrift im Laufe der Geschichte und der Zivilisationen.

reservierung beim Museum (begrenzte Plätze).

Dauer des Besuchs 1,5 Stunden.

