Capsule vidéo – La photographie pour (re)penser les enjeux climatiques Musée Cévenol Le Vigan, 2 août 2023, Le Vigan.

2 – 5 août

Cet atelier est une invitation à destination des enfants à ralentir pour prendre le temps d’aller à la rencontre et à l’écoute de la nature qui nous entoure et dont nous faisons partie. Lors d’une balade au bord de la rivière, les enfants sont invités à réfléchir sur la nature et à agir pour sa protection. Après cette balade, les enfants pourront recréer en stop motion leur paysage à l’aide de photos de l’artiste, de celles qu’ils auront prises, de dessins et de papiers colorés.

Musée Cévenol 1 rue des Calquières, 30120 Le Vigan Le Vigan 30120 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T10:00:00+02:00 – 2023-08-02T11:30:00+02:00

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T11:30:00+02:00

