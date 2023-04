Visite en ombres et lumières de la collection textile Musée Cévenol Le Vigan Catégories d’Évènement: Gard

Le Vigan

Visite en ombres et lumières de la collection textile Musée Cévenol, 13 mai 2023, Le Vigan. Visite en ombres et lumières de la collection textile Samedi 13 mai, 20h30 Musée Cévenol Redécouvrez la collection textile du musée par une visite en ombres et lumières proposée par la Cie Chrysalides. Musée Cévenol 1 rue des Calquières, 30120 Le Vigan, Gard, Occitanie, France Le Vigan 30120 Gard Occitanie http://levigan.fr Le Musée Cévenol installé dans une ancienne filature près du vieux pont roman, présente sur trois niveaux l’histoire et les traditions des Cévennes méridionales depuis la préhistoire à nos jours. © Musée Cévenol Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 ©Agence ZOO / Arthur Bonifay

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Le Vigan Autres Lieu Musée Cévenol Adresse 1 rue des Calquières, 30120 Le Vigan, Gard, Occitanie, France Ville Le Vigan Departement Gard Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée Cévenol Le Vigan

Musée Cévenol Le Vigan Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vigan/

Visite en ombres et lumières de la collection textile Musée Cévenol 2023-05-13 was last modified: by Visite en ombres et lumières de la collection textile Musée Cévenol Musée Cévenol 13 mai 2023 Le Vigan Musée Cévenol Le Vigan

Le Vigan Gard